Суд взыскал с экс-владельца «Рост банка» Шишханова 250 млрд рублей

Решение принято по иску банка «Траст». По версии истца, ответчики в период с 2015 по 2017 г. одобрили и совершили несколько не имевших экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб «Рост банку». Кредитная организация позже была присоединена к «Трасту».