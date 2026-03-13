Суд взыскал с экс-владельца «Рост банка» Шишханова 250 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с экс-владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и двух контролировавших этот банк лиц солидарно более 249,6 млрд руб. по иску банка «Траст». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
Решение принято по иску банка «Траст». По версии истца, ответчики в период с 2015 по 2017 г. одобрили и совершили несколько не имевших экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб «Рост банку». Кредитная организация позже была присоединена к «Трасту».
С Шишханова и экс-предправления Кирилла Любенцова взыскали всю эту сумму, с бывшего члена совета директоров Александра Лукина – 227,9 млрд руб., передает агентство. Также были выдвинуты требования к экс-предправления Алексею Фарафонтову, но суд отклонил их.
В сентябре 2017 г. Банк России забрал «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2018 г. «Рост банк» был присоединен к «Трасту», в сентябре того же года «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу».
«Траст» в 2018 г. добился отмены сделок по увеличению уставного капитала «Рост инвестиций» и «Рост капитала» на 255 млрд руб. Два иска к этим компаниям подавались от лица банка «Траст», присоединившего к себе «Рост банк» после санации.