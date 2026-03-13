В Москве телефонные мошенники убедили школьницу открыть им дверь и убили ее мать

В ходе расследования установлено, что телефонные мошенники связались с девушкой и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, потребовали впустить их в квартиру для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Оказавшись внутри, злоумышленник попросил дочь удерживать мать, которая в этот момент возвращалась домой. Девочка, в свою очередь, все же сообщила матери о происходящем. Когда они вместе вошли в квартиру, мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений и похитил деньги из сейфа.