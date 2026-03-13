В Москве телефонные мошенники убедили школьницу открыть им дверь и убили ее мать
В Москве в квартире на Строгинском бульваре было обнаружено тело женщины, убитой телефонными мошенниками. Преступники обманули ее несовершеннолетнюю дочь, которая открыла дверь «сотруднику» правоохранительных органов. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале.
В ходе расследования установлено, что телефонные мошенники связались с девушкой и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, потребовали впустить их в квартиру для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Оказавшись внутри, злоумышленник попросил дочь удерживать мать, которая в этот момент возвращалась домой. Девочка, в свою очередь, все же сообщила матери о происходящем. Когда они вместе вошли в квартиру, мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений и похитил деньги из сейфа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, муж погибшей работает в сфере геологоразведки и геодезии. В настоящее время он находится в командировке в Иране. Погибшая женщина имела собственный бизнес, а семья характеризуется как благополучная.