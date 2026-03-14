Общество

На Земле началась первая затяжная магнитная буря весны

Ведомости

Землю накрыла первая значимая магнитная буря, сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной активности ИКИ РАН.

Как сообщают специалисты, событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра, вызванным корональной дырой на Солнце.

Отличительная черта нынешней бури – ее стабильность. На протяжении девяти часов геомагнитный индекс удерживается на отметке G1.7, что соответствует среднему событию. Скорость солнечного ветра достигла 700 км/с, тогда как норма составляет 300–400 км/с. Признаков спада пока не наблюдается.

По прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся до 2–3 суток, хотя не исключена временная стабилизация в ближайшие часы. Бури уровня G1 способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн в высоких широтах. В средней полосе и южных регионах России воздействие оценивается как слабое.

Это вторая магнитная буря в марте, но первая значимая. Предыдущая, 4 марта, была кратковременной и, по мнению ученых, вообще могла не иметь внешних причин.

Всего в 2026 г. зарегистрировано уже 17 дней с магнитными бурями (23% от общего числа). Для сравнения: прошлый год, признанный самым геомагнитно активным за десятилетие, дал 19% таких дней. Таким образом, текущий год пока идет по рекордному графику.

