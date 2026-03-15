В России учредили стипендии для иностранцев за успехи в изучении русского языка

Ведомости

Для иностранных студентов учредили стипендии за успехи в области русского языка. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Начиная с 1 сентября 2026 г. стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 000 руб. для студентов и 20 000 руб. для аспирантов.

Выплаты будут назначаться на 12 месяцев. Студенты смогут получать их со второго курса обучения по программе бакалавриата и с первого курса обучения по программе магистратуры. Стипендиатов будут определять на конкурсной основе.

«У претендентов не должно быть академической задолженности, а также оценок "удовлетворительно" и ниже по результатам аттестации. Также будут учитываться публикации в рецензируемых научных изданиях, участие в научных конференциях, наличие международных или всероссийских наград и получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы», – говорится в сообщении.

В июне 2025 г. в Госдуму внесли законопроект об увеличении размера стипендий до прожиточного минимума. Одной из причин остается невысокий уровень финансирования в этой сфере, а именно объем расходов на образование, равный 0,9% ВВП страны, тогда как минимально приемлемым уровнем считается 5% этого показателя.

Инициатива была отклонена в ноябре 2025 г.

