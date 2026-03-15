Общество /

ВЦИОМ: только 14% зумеров сожалеют о распаде СССР

Ведомости

Большинство россиян (57%) сожалеют о распаде СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

При этом чем моложе поколение, тем меньше у них сожалений о невозвратимой советской эпохе. Так, всего 14% зумеров хотели бы, чтобы Советский Союз не распадался, а среди поколения оттепели (до 1947 года рождения) таких 79%. Среди старших миллениалов (1982-1991) высказали сожаление из-за распада Союза 43%.

Большая часть молодежи считает распад закономерным – 57%, среди старших миллениалов таких 42%, среди старшего поколения – только 16%.

Согласно опросу, если бы референдум о сохранении СССР проходил в наши дни, то 61% проголосовал бы «за». Отрицательно ответили только 19%, остальные – затруднились ответить.

Ответственными за распад Советского Союза 24% считают власть. Среди конкретных фигур традиционно называют Бориса Ельцина (17%) и Михаила Горбачева (16%). Эти политики остаются персональными символами ответственности, говорится в обзоре ВЦИОМ, особенно среди старших поколений, которые переживали события начала 1990-х гг.

