Число сбитых за выходные летевших на Москву БПЛА достигло 157
За выходные дни силы ПВО сбили 157 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении последних двух БПЛА Собянин проинформировал в своем канале в Max в 06:56 мск 16 марта. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
На момент публикации материала аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов, сообщила Росавиация.