Основатель Moulin Villa Петров скрылся из-под домашнего ареста
Основатель бренда аксессуаров для кухни Moulin Villa Илья Петров скрылся, его местонахождение не известно правоохранителям, следует из картотеки Мещанского районного суда Москвы. До побега бизнесмен находился под домашним арестом.
«Приостановлено – обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно», – говорится сейчас в карточке дела Петрова. Его объявили в розыск.
Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили в июле 2025 г. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Петров был задержан еще в июле 2024 г. Кузьминский районный суд Москвы после этого принял решение о его домашнем аресте, который неоднократно продлевался.
Следствие считает, что Петров менял реквизиты, на которые поступали денежные средства от продажи товаров в личных кабинетах маркетплейсов. После этого он похищал эти деньги.