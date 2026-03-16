Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Москве в 2026 году откроют не менее трех новых станций метро

Ведомости

В Москве в 2026 г. откроют три новых станции метро, они будут располагаться на новой, Рублево-Архангельской линии, сообщил в интервью «Вестям» заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас есть четкий план по количеству поездов, которые мы получим в метро в этом году. Это около 300 поездов. И не меньше трех станций, которые мы откроем уже тоже в этом году дополнительно. Это будет Рублево-Архангельская линия, новая линия для Московского метрополитена», – рассказал он.

По словам Ликсутова, строительство станций уже идет. Заммэра выразил уверенность, что проекты будут сданы в срок.

В июле 2025 г. мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что с конца 2026 г. запустят первые беспилотные поезда – на МЦК и Московских центральных диаметрах. Проект пока сталкивается с определенными сложностями, так как в столичном метро самые короткие интервалы движения составляют всего 90 секунд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её