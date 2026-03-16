В Москве в 2026 году откроют не менее трех новых станций метро
В Москве в 2026 г. откроют три новых станции метро, они будут располагаться на новой, Рублево-Архангельской линии, сообщил в интервью «Вестям» заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«У нас есть четкий план по количеству поездов, которые мы получим в метро в этом году. Это около 300 поездов. И не меньше трех станций, которые мы откроем уже тоже в этом году дополнительно. Это будет Рублево-Архангельская линия, новая линия для Московского метрополитена», – рассказал он.
По словам Ликсутова, строительство станций уже идет. Заммэра выразил уверенность, что проекты будут сданы в срок.
В июле 2025 г. мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что с конца 2026 г. запустят первые беспилотные поезда – на МЦК и Московских центральных диаметрах. Проект пока сталкивается с определенными сложностями, так как в столичном метро самые короткие интервалы движения составляют всего 90 секунд.