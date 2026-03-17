Инженера приговорили к трем годам за передачу чертежей подлодки «Варшавянка»
Суд приговорил инженера к трем годам колонии общего режима за незаконную передачу иностранной организации чертежей подводной лодки проекта «Варшавянка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Согласно данным суда, в 2021-2022 гг. инженер действовал в составе организованной группы и за деньги искал, копировал и передавал техническую документацию, которая попадала под экспортный контроль. Это были чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах, которые устанавливают на подводных лодках проекта «Варшавянка».
Иностранная компания, которая получала документы, не действует против безопасности России. Однако суд указал, что инженер все же незаконно передавал продукцию военного назначения.
Подсудимый вину не признал. В суде он рассказал, что передавал упрощенные графические изображения, которые предназначались якобы для ремонта техники. Инженер заявил, что не знал, кто в конечном итоге получает документы, а также о действии режима экспортного контроля.
Суд указал, что инженер обладал достаточным профессиональным опытом, имел доступ к специализированной документации и знал о военном назначении дизельных агрегатов и их комплектующих. Кроме того, фигуранты дела вели переписку, в которой обсуждали меры конспирации. В частности, стороны договорились удалять отправленные письма после подтверждения получения.
Подлодки проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение в 3950 т, скорость подводного хода – 20 узлов, предельную глубину погружения – 300 м, экипаж – 52 человека.