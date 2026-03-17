Министр здравоохранения Кубани задержан по подозрению в мошенничестве

Филиппов был назначен министром здравоохранения Краснодарского края в июле 2013 г. Ранее работал акушером-гинекологом роддома Сочи, занимал должности заведующего отделением и заместителя главного врача перинатального центра Сочи. С ноября 2009 г. по сентябрь 2010 г. возглавлял перинатальный центр Сочи, а с сентября 2010 г. по июль 2013 г. − городскую больницу № 9 Сочи.