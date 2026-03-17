Министр здравоохранения Кубани задержан по подозрению в мошенничестве
Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мошенничество «повлекло за собой незаконное обогащение его [Филиппова] и аффилированных лиц, включая членов семьи», отметил источник.
По его словам, Филиппов был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ России.
Филиппов был назначен министром здравоохранения Краснодарского края в июле 2013 г. Ранее работал акушером-гинекологом роддома Сочи, занимал должности заведующего отделением и заместителя главного врача перинатального центра Сочи. С ноября 2009 г. по сентябрь 2010 г. возглавлял перинатальный центр Сочи, а с сентября 2010 г. по июль 2013 г. − городскую больницу № 9 Сочи.