Заслуженный артист РФ Дмитрий Твердохлебов умер в возрасте 74 лет
Заслуженный артист РФ Дмитрий Твердохлебов умер на 75-м году жизни 16 марта, сообщил в Telegram-канале Московский театр оперетты.
Театр выразил соболезнования семье и близким артиста. В публикации напомнили, что Твердохлебова пригласили в труппу еще во время его студенчества в ГИТИСе.
«Его дебют на сцене оказался триумфальным: в первый же год работы он с большим успехом воплотил образы Лобио в спектакле "Не бей девчонок" С. Заславского и Дон Жуана в оперетте "Песня для тебя"», – отмечается в сообщении.
Твердохлебов родился в 1951 г. в Горьком. Он участвовал в спектаклях «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва», «Старая комедия», «Летучая мышь», «Джейн», «Фиалка Монмартра» и других.