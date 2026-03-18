Общество /

Минздрав намерен активнее рассказывать о праве на выходной для диспансеризации

Ведомости

Минздрав будет активнее информировать работников об их праве на оплачиваемый выходной для диспансеризации, рассказала «Ведомостям» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

Она отметила, что взаимодействие с работодателями станет отдельным направлением работы. По ее словам, совмещение диспансеризации с корпоративными программами повысит охват граждан профилактическими мероприятиями, при этом рабочее время не будет теряться.

Специалист уточнила, что сейчас не все работодатели готовы организовывать выездные диспансеризации на своих площадках, так как это требует выделения помещений, согласования графиков и заключения договоров с медорганизациями. Необходимо выстроить системное взаимодействие между поликлиниками, органами здравоохранения и работодателями с минимальной административной нагрузкой для предприятий, заключила Дроздова.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина привела оценку, согласно которой потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн руб. в расчете на 1000 работников в год.

