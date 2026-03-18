Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Самыми нужными опциями в ДМС для россиян стали стоматология и лечение рака

Наиболее востребованными дополнительными опциями корпоративной программы ДМС для россиян стали стоматология (61%) и лечение серьезных заболеваний – онкологии, инсульта и инфаркта (47%). Это следует из результатов совместного исследования СберСтрахования и сервиса «Работа.ру».

Согласно исследованию, участники опроса также ценят возможность включить в программу ДМС членов семьи (35%), получить компенсацию расходов на покупку лекарств (31%) и организацию ухода на время длительной реабилитации (30%).

Для 39% опрошенных наличие программы ДМС в соцпакете является одним из значимых критериев выбора работодателя. Большинство респондентов (74%) с корпоративным ДМС имеют базовое покрытие, включающее лечение в поликлиниках и стационаре, а также скорую помощь. Дополнительные услуги, такие как стоматологическое лечение, консультации психолога и др., доступны в программах 26% владельцев корпоративного ДМС. 

По словам директора медицинского страхования СберСтрахования Натальи Хариной,  за последний год СберСтрахование организовала услуги по программам ДМС на общую сумму 2,2 млрд руб.

Участие в исследовании приняли свыше 3 200 пользователей из всех регионов России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её