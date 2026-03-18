Самыми нужными опциями в ДМС для россиян стали стоматология и лечение рака
Наиболее востребованными дополнительными опциями корпоративной программы ДМС для россиян стали стоматология (61%) и лечение серьезных заболеваний – онкологии, инсульта и инфаркта (47%). Это следует из результатов совместного исследования СберСтрахования и сервиса «Работа.ру».
Согласно исследованию, участники опроса также ценят возможность включить в программу ДМС членов семьи (35%), получить компенсацию расходов на покупку лекарств (31%) и организацию ухода на время длительной реабилитации (30%).
Для 39% опрошенных наличие программы ДМС в соцпакете является одним из значимых критериев выбора работодателя. Большинство респондентов (74%) с корпоративным ДМС имеют базовое покрытие, включающее лечение в поликлиниках и стационаре, а также скорую помощь. Дополнительные услуги, такие как стоматологическое лечение, консультации психолога и др., доступны в программах 26% владельцев корпоративного ДМС.
По словам директора медицинского страхования СберСтрахования Натальи Хариной, за последний год СберСтрахование организовала услуги по программам ДМС на общую сумму 2,2 млрд руб.
Участие в исследовании приняли свыше 3 200 пользователей из всех регионов России.