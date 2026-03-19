Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ФТС раскрыли количество уголовных дел о взяточничестве среди сотрудников

Ведомости

Десятки сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Такие данные следуют из доклада главы ФТС Валерия Пикулева.

По представленным данным, в 2025 г. к уголовной ответственности были привлечены 40 должностных лиц. Также возбуждены уголовные дела в отношении 70 взяткодателей.

Всего по материалам подразделений по противодействию коррупции возбуждено 427 уголовных дел. Из них 108 связаны с преступлениями коррупционной направленности, еще 319 – с другими правонарушениями, совершенными как сотрудниками таможенных органов, так и иными лицами.

Кроме того, проведено более 470 служебных и функциональных проверок. По их итогам к дисциплинарной ответственности привлечены 424 должностных лица, еще 23 сотрудника были уволены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь