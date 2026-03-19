В ФТС раскрыли количество уголовных дел о взяточничестве среди сотрудников
Десятки сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Такие данные следуют из доклада главы ФТС Валерия Пикулева.
По представленным данным, в 2025 г. к уголовной ответственности были привлечены 40 должностных лиц. Также возбуждены уголовные дела в отношении 70 взяткодателей.
Всего по материалам подразделений по противодействию коррупции возбуждено 427 уголовных дел. Из них 108 связаны с преступлениями коррупционной направленности, еще 319 – с другими правонарушениями, совершенными как сотрудниками таможенных органов, так и иными лицами.
Кроме того, проведено более 470 служебных и функциональных проверок. По их итогам к дисциплинарной ответственности привлечены 424 должностных лица, еще 23 сотрудника были уволены.