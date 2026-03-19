Блогера Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу
Блогер и юрист Илья Ремесло находится в психиатрическую больнице № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщили в справочной клиники.
«Ремесло Илья Борисович находится у нас в стационаре», – сказали в больнице.
Когда Ремесло был помещен в стационар не уточняется. Приемные дни – в среду и субботу, уточнили в клинике.
Ремесло, прежде активно заявлявший в правоохранительные органы на деятелей российской оппозиции, в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram, где выступил с резкой критикой властей.