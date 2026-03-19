Экс-главу подмосковного Звездного городка обвинили еще в шести эпизодах взяток
Следствие предъявило бывшему главе Звездного городка Евгению Баришевскому обвинение еще по шести эпизодам получения взяток. Об этом сообщили в СК по Московской области.
До этого чиновника обвиняли в получении 365 000 руб. от предпринимателя за беспрепятственную приемку работ по контракту на благоустройство детского учреждения. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В ходе расследования следствие установило его причастность еще к шести эпизодам. Возбуждены дела по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц) – три эпизода, а также по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) – еще три эпизода.
По версии СК, в 2023–2025 гг. Баришевский вместе с первым заместителем получил от четырех предпринимателей взятки за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов по благоустройству и ремонту объектов.
«Общая сумма взяток составила 9 млн 970 000 руб.», – пояснили в СК.
После предъявления новых обвинений Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Звездного городка.