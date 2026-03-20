Китай выдал России обвиняемого в коррупционных преступлениях Орцуева

Китай выдал России обвиняемого в коррупционных преступлениях ОрцуеваОн выступал посредником во взятках в подмосковном филиале Бауманки
Китай выдал России обвиняемого в коррупционных преступлениях Асламбека Орцуева. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
Орцуева обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 2, 3 ст. 291.1 УК РФ). Наказание по этой статье – от пяти до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Орцуев в период с 2020 по 2023 г. выступал посредником при передаче от студентов взяток должностным лицам филиала одного из столичных вузов в Московской области за «заведомо незаконные действия в ходе образовательного процесса». Речь идет о допуске к сессии, проставлении зачетов и успешной защите дипломных работ без фактического прохождения испытаний.
После возбуждения уголовного дела Орцуев скрылся, его объявили в международный розыск.
Схема была организована в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана, писали «Известия» в ноябре 2024 г. Помимо Орцуева в ней участвовали еще три преподавателя. Издание писало, что Орцуев систематически «решал проблемы» с учебой шестерых студентов, передавая незаконное вознаграждение от них преподавателям. Каждый из студентов передал посреднику от 50 000 до 170 000 руб. за весь период «сотрудничества».