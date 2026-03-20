Умерла телеведущая Галина Мшанская

Мшанская родилась 20 февраля 1935 г. в Ленинграде. Она работала на советском телевидении музыкальным редактором. Мшанская стала инициатором показа экранизаций всемирно известных опер и оперетт в 1970–1980-х гг. Тогда вниманию публики были представлены такие шедевры мирового музыкального театра, как «Дон Паскуале», «Карамболина-Карамболетта» и др. Кроме того, Мшанская была автором и ведущей программы «Царская ложа», которая рассказывала обо всех знаковых событиях культурной жизни Северной столицы. Этот проект был популярен во многих регионах Советского Союза. Также она написала сценарии к нескольким документальным фильмам – «Мои современники», «Если звезды зажигают», «Жила-была мечта», «В мире звуков», «Здравствуй, Ольга!», «Пушкин» и др.