Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умерла телеведущая Галина Мшанская

Ведомости

В ночь на 20 марта ушла из жизни жена актера Олега Басилашвили, телеведущая Галина Евгеньевна Мшанская. В феврале ей исполнился 91 год. Об этом сообщила режиссер Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

«Он всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», – написала она.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 г. в Ленинграде. Она работала на советском телевидении музыкальным редактором. Мшанская стала инициатором показа экранизаций всемирно известных опер и оперетт в 1970–1980-х гг. Тогда вниманию публики были представлены такие шедевры мирового музыкального театра, как «Дон Паскуале», «Карамболина-Карамболетта» и др. Кроме того, Мшанская была автором и ведущей программы «Царская ложа», которая рассказывала обо всех знаковых событиях культурной жизни Северной столицы. Этот проект был популярен во многих регионах Советского Союза. Также она написала сценарии к нескольким документальным фильмам – «Мои современники», «Если звезды зажигают», «Жила-была мечта», «В мире звуков», «Здравствуй, Ольга!», «Пушкин» и др.

