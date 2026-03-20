Умер бывший глава украинской раскольнической церкви Филарет
В Киеве на 97-м году жизни умер бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Об этом написал на своей странице в соцсети глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
По его словам, верующим предложено вознести молитвы за упокой души Филарета.
9 марта СМИ сообщали о госпитализации Филарета из-за ухудшения состояния здоровья, подробности диагноза не раскрывались.
До распада СССР Филарет занимал пост митрополита Киевского и Галицкого, а затем возглавлял самоуправляющуюся Украинскую православную церковь Московского патриархата. В начале 1990-х он выступил за отделение от Московского патриархата и создал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Впоследствии Русская православная церковь лишила его сана и предала анафеме.
В 2018 г. в Киеве на объединительном соборе с участием раскольнических УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) была создана Православная церковь Украины, получившая автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний, а Филарет получил статус почетного патриарха. Позднее Филарет заявлял, что УПЦ Киевского патриархата не расформирована и продолжает существовать.