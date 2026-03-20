Умер бывший глава украинской раскольнической церкви Филарет

В 2018 г. в Киеве на объединительном соборе с участием раскольнических УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) была создана Православная церковь Украины, получившая автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний, а Филарет получил статус почетного патриарха. Позднее Филарет заявлял, что УПЦ Киевского патриархата не расформирована и продолжает существовать.