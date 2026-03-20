Два человека погибли в результате крушения самолета в Коломне
В результате падения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщило областное ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о падении воздушного судна поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 15:40 мск. Инцидент произошел по адресу улица Кирова, дом 102.
В оперативных службах сообщили ТАСС, что пожара на земле в результате падения самолета не произошло.
Борт выполнял плановый полет из аэродрома «Торбеево-Старт» в городе Ступино, сообщает Telegram-канал «112».