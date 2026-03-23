Умер исследовавший генетику рака нобелевский лауреат Джон Бишоп
Американский микробиолог Джон Майкл Бишоп, лауреат Нобелевской премии за исследования генетической природы рака, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на его семью.
Ученый скончался 20 марта в больнице Сан-Франциско, причиной смерти стала пневмония, уточнил его сын.
Бишоп получил Нобелевскую премию в 1989 г. вместе с Гарольдом Вармусом за открытия, изменившие подход к изучению онкологических заболеваний. В работе 1976 г. ученые доказали, что онкогены не являются чужеродными, а присутствуют в организме.
Это открытие позволило переориентировать исследования на изучение механизмов превращения обычных генов в онкогены и поиск способов предотвращения таких изменений.
Научное сотрудничество Бишопа и Вармуса началось в 1970 г. в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и продолжалось почти 25 лет. В 1998 г. Бишоп занял пост ректора вуза, на котором он оставался до 2009 г.
По данным издания, у ученого остались два сына, сестра и пятеро внуков. Его супруга умерла в 2016 г.