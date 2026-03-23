Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково»
В аэропорту «Пулково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об этом опубликовано в 20:57 мск.
Ведомство уже вводило ограничения на работу «Пулково» ночью. Меры действовали в течение полутора часов.
За 26 марта Росавиация вводила такие же меры для воздушных гаваней Череповца, столичных «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково», а также для аэропорта Пскова.