Главная / Общество /

Число погибших при крушении самолета в Колумбии выросло до 66

Ведомости

Число жертв авиакатастрофы с транспортным самолетом C-130H Hercules ВВС в департаменте Путумайо в Колумбии достигло 66. Десятки человек ранены, пишет Reuters со ссылкой на два военных источника.

Крушение произошло 23 марта в районе Пуэрто-Легисамо, когда самолет выполнял взлет с аэродрома. По информации радиостанции Caracol, на борту Hercules C-130 в момент падения находились более 100 военнослужащих.

Пожарный Эдуардо Сан-Хуана Кальехаса сообщал, что самолет, предположительно, столкнулся с препятствием в конце взлетно-посадочной полосы при взлете. Падая, он задел крылом дерево. При крушении самолет загорелся, и на борту «сдетонировали какие-то взрывные устройства», добавил он.

Первыми вывозить выживших стали жители отдаленного района. На видеозаписях видно, как мужчины едут на мотоциклах с ранеными солдатами. Позже прибыли военные машины, но власти заявили, что добраться до места крушения сложно, что затрудняет спасательные работы.

