Умерла номинированная на «Оскар» актриса Валери Перрайн
Валери Перрайн, актриса, номинировавшаяся на премию «Оскар» за роль в фильме «Ленни» и известная по картинам «Бойня номер пять» и «Супермен», скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе. Ей было 82 года, сообщает The New York Times (NYT).
Ее роль в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять» 1972 г. стала одной из первых заметных работ в кино. В 1974 г. она исполнила роль Хани, жены комика Ленни Брюса, в фильме Боба Фосса «Ленни». За эту работу Перрайн получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». В интервью актриса отмечала, что не проходила профессионального актерского обучения.
В 1978 г. Перрайн сыграла Еву Тешмахер в фильме Ричарда Доннера «Супермен», повторив эту роль в сиквеле 1980 г. Всего за карьеру, охватывающую более четырех десятилетий, она приняла участие в почти 70 фильмах и телевизионных проектах.
До начала кинокарьеры Перрайн работала шоу-герл в Лас-Вегасе и публиковалась в журнале Playboy. Актриса умерла от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона, которая была диагностирована у нее в 2015 г.