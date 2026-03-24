Главная / Общество /

Запорожское минэнерго попросило жителей снизить потребление электричества

Ведомости

Министерство энергетики Запорожской области сообщило о дефиците мощности в электросетях региона, поэтому жителей попросили сократить потребление электроэнергии в пиковые часы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Запорожской области фиксируются перебои электроснабжения из за дефицита мощности в электросети. Для стабилизации работы сети и предотвращения дальнейших ограничений рекомендуем жителям и организациям снизить потребление электрической энергии в пиковые часы», – указано в публикации.

Министерство отметило, что речь идет о времени с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 23:00. В эти часы абонентов попросили по возможности держать выключенными энергоемкие приборы, не включать стирку или обогреватели, а также не использовать лишнее освещение и устройства в режиме ожидания.

В феврале в муниципальных округах Запорожской области и городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре наблюдались проблемы с энергоснабжением. 26 февраля губернатор региона Евгений Балицкий говорил, что причиной аварии стал выход из строя энергетического оборудования. 23 февраля северо-западная часть области осталась без света после ударов ВСУ.

