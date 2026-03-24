В Санкт-Петербурге провайдер получил штраф за свободный доступ к YouTube
В Санкт-Петербурге местный интернет-провайдер оштрафован на 250 000 руб. за неограничение доступа пользователей к видеохостингу YouTube, сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«Мировой судья судебного участка №178 нашего города привлекла к ответственности ООО "Тинко" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ», – говорится в сообщении. Статья предусматривает штраф от 500 000 руб. до 1 млн руб. для юридических лиц.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования показал, что видеохостинг доступен через сети компании «Тинко». При этом суд назначил наказание ниже низшего предела из принципа его «справедливости и соразмерности».
Сбой в работе YouTube зафиксировали в августе 2024 г. До этого «Ростелеком» сообщал о технических проблемах в работе оборудования со стороны Google (владелец видеохостинга YouTube), а также используемого на сетевой инфраструктуре оператора. Сейчас Роскомнадзор использует для фильтрации трафика технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).