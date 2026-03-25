Начальник столичного главка считает, что роботы заменят курьеров

В январе аналитики Совкомбанка, проанализировав финансовые показатели «Яндекса» в 2025 г., сообщили, что затраты на годовое содержание ровера оказались на 49–66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах (без учета стоимости закупки устройства). Содержание одного ровера составляет 295 000 руб. в год, 58% из этой суммы приходится на замену комплектующих и ремонт, 42% – на зарплаты оператору и инженеру. Зарплата курьерам-людям в Москве и Санкт-Петербурге достигает 878 000 руб. в год, в малом региональном городе – 574 000 руб., подсчитали аналитики Совкомбанка.