Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Начальник столичного главка считает, что роботы заменят курьеров

Ведомости

В перспективе мобильные роботизированные комплексы могут заменить курьеров-доставщиков в Москве. Скорость движения таких роботов будет составлять от 3 до 5 км/ч, заявил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов в ходе отчета в Московской городской думе.

По его словам, мобильные комплексы были представлены полицейским на Петровке, 38.

«Нами вместе с правительством Москвы и с такими крупными, скажем так, организациями, как "Яндекс", ведется очень большая работа. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности», – сказал он (цитата по ТАСС).

В январе аналитики Совкомбанка, проанализировав финансовые показатели «Яндекса» в 2025 г., сообщили, что затраты на годовое содержание ровера оказались на 49–66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах (без учета стоимости закупки устройства). Содержание одного ровера составляет 295 000 руб. в год, 58% из этой суммы приходится на замену комплектующих и ремонт, 42% – на зарплаты оператору и инженеру. Зарплата курьерам-людям в Москве и Санкт-Петербурге достигает 878 000 руб. в год, в малом региональном городе – 574 000 руб., подсчитали аналитики Совкомбанка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь