Умерла первая британская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мэри Рэнд

Умерла первая британская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мэри РэндПобедительнице Олимпиады-1964 было 86 лет
Первая британская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мэри Рэнд умерла в возрасте 86 лет, пишет The Guardian.
Рэнд завоевала три олимпийские медали на Олимпиаде в Токио в 1964 г. Ее участие в Играх сделало ее первой британской женщиной-золотой медалисткой Олимпийских игр по легкой атлетике. Тогда она также завоевала серебро в пятиборье и бронзу в эстафете 4 на 100 м.
«Один журналист прозвал ее «Мэрилин Монро на гвоздях» из-за ее светлых прядей, а музыкант Мик Джаггер назвал ее своей идеальной спутницей для свидания», – отметило издание.
Рэнд родилась 10 февраля 1940 г. в графстве Сомерсет. Она является единственной британской легкоатлеткой, которая смогла выиграть три медали на одной Олимпиаде. В 17-летнем возрасте Рэнд установила рекорд Великобритании в пятиборье, набрав 4046 очков, а в 18 лет выиграла серебряную медаль игр Британской империи и Содружества наций 1958 г.
В следующих летних Олимпийских играх 1968 г. Рэнд не участвовала из-за полученной травмы. После этого она завершила спортивную карьеру. В 1965 г. ее наградили Орденом Британской империи, а в 2009 г. Рэнд ввели в «Зал славы Английской легкой атлетики».