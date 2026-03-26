Главная / Общество /

СК завершил расследование дела блогера Сюткина по статье о фейках об армии

Ведомости

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Павла Сюткина по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

Сюткина обвиняет в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Теперь уголовное дело будет рассмотрено по существу в суде.

По версии следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале «публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины». Основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.

Уголовное дело против Сюткина было возбуждено в октябре 2025 г. В середине октября его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

