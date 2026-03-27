Гендиректор «Спецстроя» стал фигурантом уголовного дела
Военные следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «СК Спецстрой» Федора Гущина. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ. Как установило следствие, в 2021 г. государственный заказчик заключил с «СК Спецстрой» договор на поставку специального сооружения стоимостью более 29 млн руб. Обязанности по поставке сооружения были на Гущине.
В 2022 г. фигурант потратил деньги на цели, не связанные с договором. Условия соглашения не были выполнены, государству был причинен особо крупный ущерб.
При допросе Гущин признал вину. Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении.