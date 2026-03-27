Общество

ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение производителю творожных сырков «Б.Ю. Александров» – предприятию «Ростагрокомплекс» – из-за необоснованных требований прекратить продажу продукции правообладателя товарных знаков «Александров К.Б.». Об этом говорится в сообщении службы.

По данным ФАС, предприятие «Ростагрокомплекс» направило в адрес торговых сетей информационное письмо с требованиями не продавать продукцию «Александров К.Б.». Согласно утверждению «Ростгрокомплекса», именно он обладает правом на использование товарного знака «Б.Ю. Александров», в связи с этим конкурент якобы использует его незаконно.

В службе отметили, что лицензионный договор на использование знака «Б.Ю. Александров» был расторгнут еще в 2022 г., а продукция была выведена из оборота в 2023 г.

ФАС выдала компании предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения.

В декабре 2025 г. «Коммерсантъ» писал, что «Ростагрокомплекс» через суд пытается вернуть права на выпуск глазированных сырков «Б.Ю. Александров». Тогда началось новое судебное разбирательство с четырьмя наследниками сооснователя компании Бориса Александрова. Продукция под брендом не выпускается более трех лет.

