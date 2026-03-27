Вице-премьер РФ Савельев назвал дату открытия пляжей в Анапе

13 марта Савельев говорил, что судьба курортного сезона – 2026 на Черноморском побережье Краснодарского края сейчас решается в лабораториях Роспотребнадзора. Решение о формате работы пляжей Анапы и Темрюкского района будет принято только после получения результатов исследований проб песка и воды.