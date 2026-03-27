Вице-премьер РФ Савельев назвал дату открытия пляжей в Анапе
Пляжи в районе Керченского пролива, пострадавшие от разлива мазута, планируется открыть для отдыхающих с 1 июня. Об этом «Вестям» сообщил зампред правительства РФ Виталий Савельев.
Он отметил, что на данный момент в зоне загрязнения убрано более 90% мазута, теперь вода пригодна для использования.
13 марта Савельев говорил, что судьба курортного сезона – 2026 на Черноморском побережье Краснодарского края сейчас решается в лабораториях Роспотребнадзора. Решение о формате работы пляжей Анапы и Темрюкского района будет принято только после получения результатов исследований проб песка и воды.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», вызвав экологическую катастрофу на побережье Анапы и Темрюка. В конце 2025 г. в правкомиссии сообщали, что к лету 2026 г. планируется полностью восстановить курортную инфраструктуру.