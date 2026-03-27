Фигуристка Синицина получила глубокий порез коньком на шоу Навки
Олимпийская призерка Виктория Синицина получила порез во время ледового шоу Татьяны Навки в Москве и была вынуждена покинуть лед. Об этом сообщает «РИА Новости».
Инцидент произошел во втором отделении шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященного Играм 2006 г. После выступления партнер Никита Кацалапов унес Синицину со льда на руках. Причиной стал порез на ноге, полученный во время номера.
Позже Кацалапов сообщил, что его партнерше наложили два шва.
Синицина и Кацалапов выступают вместе с 2014 г. Они выиграли золото Олимпиады 2022 г. в командном турнире и серебро в личных соревнованиях, а также завоевывали медали чемпионатов мира и Европы.