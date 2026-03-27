Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Фигуристка Синицина получила глубокий порез коньком на шоу Навки

Ведомости

Олимпийская призерка Виктория Синицина получила порез во время ледового шоу Татьяны Навки в Москве и была вынуждена покинуть лед. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел во втором отделении шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященного Играм 2006 г. После выступления партнер Никита Кацалапов унес Синицину со льда на руках. Причиной стал порез на ноге, полученный во время номера.

Позже Кацалапов сообщил, что его партнерше наложили два шва.

Синицина и Кацалапов выступают вместе с 2014 г. Они выиграли золото Олимпиады 2022 г. в командном турнире и серебро в личных соревнованиях, а также завоевывали медали чемпионатов мира и Европы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь