Задержанные в Калифорнии россиянки все еще находятся под стражей с января
Две россиянки, которых в январе задержали в США якобы за въезд на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон (Калифорния), до сих пор находятся под стражей в иммиграционном центре временного содержания в Сан-Диего, передает ТАСС со ссылкой на данные базы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.
По данным агентства, Наталью Дудину и Кристину Малышко задержали 17 января. В течение примерно двух с половиной месяцев они находятся под стражей. Так, в базе данных ICE в графе статус у них отмечено «находятся под стражей у ICE».
Как пишет ТАСС, в феврале представитель ICE рассказал, что арест россиянок продлится до окончания разбирательства. При этом, по его словам, Дудину могут депортировать из США. Отмечалось, что в 2023 г. ее уже задерживали правоохранители «за домашнее насилие и нападение», но позже отпустили.