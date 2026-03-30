Суд заключил под стражу экс-главу департамента строительства Росгвардии
235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 15 мая бывшего врио руководителя департамента строительства Росгвардии Сергея Жеребцова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно данным суда, Жеребцов и неустановленные должностные лица ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» (ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии») вступили в сговор с руководством компании «Виту проект» для хищения бюджетных средства на 83,7 млн руб. На эти деньги компания должна была выполнить госконтракт для Росгвардии по проведению строительных работ и благоустройству военного городка Новосибирского военного института нацгвардии.
По данным следствия, фигуранты дела знали, что «Виту проект» прекратила выполнение работ по госконтракту. Тогда они продлили срок сдачи, из-за чего цена госконтракта выросла на 83,7 млн руб., которые они перечислили на счет компании авансом.
В судебных материалах говорится, что Жеребцов написал явку с повинной, где признался, что участвовал в хищении бюджетных средств. Против него и других неустановленных лиц возбудили уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Агентство сообщило, что по делу также заключили под стражу до 15 апреля исполнительного директора «Виту проект» Максима Козлова и генерального директора Сергея Архипова.