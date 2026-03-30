Генерал-майора запаса Кувшинова приговорили к 7,5 года
Хамовнический суд Москвы приговорил генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова к 7,5 года лишения свободы по делу о хищениях и взятке.
«Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 года с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в суде (цитата по «РИА Новости»).
По версии следствия, возглавляемый Кувшиновым центр закупал медицинское оборудование, включая стоматологическое, по завышенным ценам. Ущерб Минобороны оценен в 57 млн руб., которые соучастники распределили между собой.
Кроме того, фигуранты получили взятку в размере 400 000 руб. за заключение фиктивного договора с поставщиком, из которых 300 000 руб. предназначались Кувшинову.
Сообщалось, что фигурант полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания против других участников дела. Кувшинов также просил рассмотреть дело в особом порядке без исследования доказательств.
По данным «РИА Новости», бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России пришел в суд на оглашение приговора сразу с баулом вещей для СИЗО. До этого он находился под домашним арестом.