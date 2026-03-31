Около 60 рейсов отменены или задерживаются в «Пулково»
Примерно 60 рейсов на вылет отменены или задерживаются в петербургском аэропорту «Пулково», следует из данных онлайн-табло.
В частности, ограничения коснулись рейсов в Дубай, Фергану, Анталью, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, а также в Горно-Алтайск, Сыктывкар, Стамбул, Екатеринбург, Иркутск, Баку, Оренбург, Челябинск, Алма-Ату, Нижневартовск, Надым, Сочи, Москву, Котлас, Казань, Мурманск и на другие направления.
Вечером 30 марта Росавиация ограничила работу «Пулково». Утром 31 марта агентство сообщило, что «Пулково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Отмечалось, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что к 6:00 мск над регионом нейтрализовано 38 БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга. Три человека, включая двоих детей, пострадали.