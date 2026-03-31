Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет
Олимпийский чемпион по гандболу в составе российской сборной Эдуард Кокшаров умер на 51-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского клуба «Мешков Брест», главным тренером которого был Кокшаров.
«Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», – отметили представители клуба.
Кокшаров в составе сборной РФ выиграл Олимпиаду в 2000 г. в Сиднее, а также получил бронзу Игр 2004 г. в Афинах. Кроме того, спортсмен брал золото (1997) и серебро (1999) на чемпионатах мира, занимал второе место на чемпионате Европы (2000). Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной, забив 1110 голов в 226 матчах. Во время чемпионата мира 2021 г. Кокшаров забросил 61 мяч и получил статус лучшего бомбардира турнира.