Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет

Кокшаров в составе сборной РФ выиграл Олимпиаду в 2000 г. в Сиднее, а также получил бронзу Игр 2004 г. в Афинах. Кроме того, спортсмен брал золото (1997) и серебро (1999) на чемпионатах мира, занимал второе место на чемпионате Европы (2000). Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной, забив 1110 голов в 226 матчах. Во время чемпионата мира 2021 г. Кокшаров забросил 61 мяч и получил статус лучшего бомбардира турнира.