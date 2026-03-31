В результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» погиб человек
Один сотрудник «Нижнекамскнефтехима» погиб в результате пожара на предприятии, еще 50 человек пострадали, сообщила компания «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим» в Telegram-канале.
«Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь», – отметили представители компании.
Пострадавшие сейчас находятся в состоянии различной степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь. Спасатели при этом продолжают ликвидацию очага возгорания, к тушению привлечены более 60 человек и 19 единиц техники МЧС России.
Специалисты аккредитованных лабораторий не выявили угрозы жителям или экологической обстановке в результате мониторинга качества воздуха.
По данным «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим», причиной пожара на заводе в Нижнекамске 31 марта стал сбой в работе оборудования. Спасатели продолжают работы по локализации возгорания.