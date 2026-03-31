Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Гладков показал кадры удара дрона по зданию правительства в Белгороде

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал кадры удара беспилотника ВСУ по зданию регионального правительства. В результате атаки пострадали три человека.

На кадрах видно, как дрон подлетает к зданию сверху и взрывается у входа. После взрыва находившиеся на площади люди разбегаются.

Среди пострадавших – начальник отдела административно хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения ног, живота и руки. Также за медицинской помощью обратились еще две женщины – сотрудница администрации и посетительница. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и баротравмы. Одна из пострадавших проходит лечение в стационаре, вторая – амбулаторно.

31 марта Гладков также сообщал об атаке беспилотника на пассажирский автобус в регионе. Тогда пострадали мужчина и женщина. У женщины зафиксированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, у мужчины – минно-взрывная травма и ранения плеча и грудной клетки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её