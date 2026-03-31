Гладков показал кадры удара дрона по зданию правительства в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал кадры удара беспилотника ВСУ по зданию регионального правительства. В результате атаки пострадали три человека.
На кадрах видно, как дрон подлетает к зданию сверху и взрывается у входа. После взрыва находившиеся на площади люди разбегаются.
Среди пострадавших – начальник отдела административно хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения ног, живота и руки. Также за медицинской помощью обратились еще две женщины – сотрудница администрации и посетительница. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и баротравмы. Одна из пострадавших проходит лечение в стационаре, вторая – амбулаторно.
31 марта Гладков также сообщал об атаке беспилотника на пассажирский автобус в регионе. Тогда пострадали мужчина и женщина. У женщины зафиксированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, у мужчины – минно-взрывная травма и ранения плеча и грудной клетки.