Эксперт: новый учебник по труду придаст современный смысл предмету
Новый единый учебник по труду для 5–9-х классов задаст общий минимум технологической грамотности и придаст этому предмету современный смысл и статус. Об этом заявил «Ведомостям» директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов.
По мнению эксперта, обязательными в учебнике должны стать несколько сквозных линий – культура труда и безопасность, работа с материалами, инструментами и технологическими процессами, графическая грамотность, проектная и исследовательская работа. Помимо этого, он упомянул базовое понимание автоматизации, робототехники, цифровых инструментов, 3D-моделирования, а также связь каждой темы с реальным миром профессий.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин напомнил, что Минпросвещения впервые вводит перечень оборудования и материалов, которые должны быть доступны в каждой школе. Переход к этому будет постепенным, на практике уровень оснащения пока остается неоднородным.
Иванов подчеркнул, что единый учебник по труду возможен только «как единое содержательное ядро», а не как единый сценарий: школа в большом городе с мастерскими, конструкторами, цифровыми лабораториями и связями с колледжами и учебное заведение, где предмет ведется почти в режиме теоретического разговора, – это две разные образовательные реальности. Если учебник будет написан под некую усредненную, хорошо оснащенную школу, которой в массовом виде просто не существует, то он будет лишь маскировать проблему, говорит эксперт.
31 марта Министерство просвещения сообщило, что единый учебник по труду для 5-х-9-х классов планируется включить в федеральный перечень. Это произойдет до конца 2026 г.