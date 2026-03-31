СКР и ФСБ расследуют деятельность ЧВК «Ястреб» и ее основателя Марущенко

По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение 95 человек, которые поступали на военную службу по контракту через военный комиссариат. Им обещали, что после заключения контракта с Минобороны РФ они фактически будут служить в ЧВК. Члены организованной преступной группы предлагали будущим контрактникам передать деньги «за содействие в поступлении на службу в ЧВК», на приобретение военного имущества, на помощь семьям раненных и погибших военнослужащих и под иными надуманными предлогами. Вместе с этим, как считают в ГВСУ СКР, поступившие на счета обвиняемых, их семей и «доверенных лиц» суммы не пошли на заявленные цели - их присвоили организаторы ОПГ. Речь идет о многомиллионной афере, в связи с чем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).