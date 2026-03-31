Канделаки опровергла сообщения об исключении Нагиева из фильма ТНТ
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опровергла сообщения, что актера Дмитрия Нагиева якобы исключили из музыкальной комедии «Королек моей любви» из-за его неоднозначной репутации. Об этом сообщили «РИА Новости».
Она заявила, что Нагиев изначально не снимался в проекте, поэтому говорить о том, что его «вырезали», странно. Его «отмена» относится к конспирологическим теориям, отметила Канделаки. Обсуждения и кастинг, по ее словам, – внутренняя рабочая кухня, которая есть у любого проекта.
Канделаки добавила, что отбор актеров так и проходит: одних утверждают, других нет. Директор телеканала подчеркнула, что такие решения не связаны с «черными списками» или другими подобными факторами.
28 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Нагиеву якобы отказывают в съемках в российских проектах. В киноиндустрии актер находится в негласном стоп-листе. Причиной называется его выезд в ОАЭ в начале 2026 г., где Нагиева видели с блогером, связанным со сборами средств для армии Украины.