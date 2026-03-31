Общество

За медпомощью после пожара на заводе в Нижнекамске обратились 68 человек

Ведомости

За медицинской помощью обратились 68 пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске, рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Его цитирует Telegram-канал компании.

Из них сейчас 21 человек находится в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы, уточнил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов. Он отметил, что большая часть обратилась в больницу с небольшими порезами и ушибами. Фаляхов сообщил, что пожар локализован, и сейчас ведется взаимодействие со службами оперативного реагирования.

Фаляхов также заявил о двух погибших. Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что при пожаре на заводе погибли три человека.

31 марта на заводе в Нижнекамске произошел крупный пожар. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работали более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования.

«Нижнекамскнефтехим» является крупным производителем синтетических каучуков и пластика. Власти заявляли, что угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

