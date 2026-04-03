Закон «о российской винной полке» вступит в силу на год позже

В ноябре 2025 г. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов также анонсировал запуск экспериментально правового режима (ЭПР) по продаже российского вина на маркетплейсах через прохождение биометрической идентификации гражданина в 2026 г. Минцифры планировало, что технологически совершить покупку алкоголя можно будет по одному из двух действующих механизмов – либо по прямой биометрии в ЕБС, либо по фото в цифровом документе, предварительно прошедшему верификацию через ЕБС.