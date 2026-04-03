Закон «о российской винной полке» вступит в силу на год позже

Вступление в силу закона «о российской винной полке» перенесли на 1 марта 2027 г., чтобы бизнес мог адаптироваться и подготовиться к внедрению необходимых механизмов. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на Международном транспортно-логистическом форуме, передает «РИА Новости».

«Такая дата вступления позволит бизнесу адаптироваться. Торговые точки должны быть готовы к внедрению тех механизмов, которые мы предусмотрели», – сказал он, подтвердив перенос.

По словам Чекушова, вступление закона в силу перенесли вслед за таким же решением по закону «о российской полке». Документы неразрывно связаны друг с другом, подчеркнул замминистра. Он отметил, что вино является одним из видов российских продуктов, которые будут продвигаться в стране.

В ноябре 2025 г. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов также анонсировал запуск экспериментально правового режима (ЭПР) по продаже российского вина на маркетплейсах через прохождение биометрической идентификации гражданина в 2026 г. Минцифры планировало, что технологически совершить покупку алкоголя можно будет по одному из двух действующих механизмов – либо по прямой биометрии в ЕБС, либо по фото в цифровом документе, предварительно прошедшему верификацию через ЕБС.

