Глава РАН предположил, что школьникам достаточно 10-летнего образования
Школьникам может быть достаточно 10-летнего образования в зависимости от задач, поставленных перед выпускниками, заявил «РИА Новости» глава РАН Геннадий Красников.
«Я не большой специалист в этом отношении. Моя точка зрения, что и десять лет достаточно, но все зависит от того, какую мы задачу ставим перед выпускниками», – отметил он.
По словам Красникова, вопрос длительности обучения в школах важно рассматривать с разных точек зрения. Он выразил мнение, что должен быть баланс со среднетехническим, высшим образованием, аспирантурой.
Обучение на протяжении 10 лет действовало в СССР до 1987 г. После восьмого класса обучения школьники могли поступить в училище. Сейчас дети могут отучиться 9 или 11 лет, чтобы продолжить обучение в колледжах или вузах.