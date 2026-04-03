Глава РАН предположил, что школьникам достаточно 10-летнего образования

Школьникам может быть достаточно 10-летнего образования в зависимости от задач, поставленных перед выпускниками, заявил «РИА Новости» глава РАН Геннадий Красников.

«Я не большой специалист в этом отношении. Моя точка зрения, что и десять лет достаточно, но все зависит от того, какую мы задачу ставим перед выпускниками», – отметил он.

По словам Красникова, вопрос длительности обучения в школах важно рассматривать с разных точек зрения. Он выразил мнение, что должен быть баланс со среднетехническим, высшим образованием, аспирантурой.

Обучение на протяжении 10 лет действовало в СССР до 1987 г. После восьмого класса обучения школьники могли поступить в училище. Сейчас дети могут отучиться 9 или 11 лет, чтобы продолжить обучение в колледжах или вузах.

