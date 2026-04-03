Общество

После схода поезда с рельсов в больницы Ульяновской области доставили 18 человек

Ведомости

В больницах находятся 18 пострадавших в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Ульяновской области, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, 16 человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Перед отправлением пострадавших в больницу специалисты провели необходимые диагностические мероприятия и осмотры, рассказал помощник главы Минздрава.

Кузнецов отметил, что пострадавшие в полной мере получают помощь медработников.

Утром 3 апреля семь вагонов поезда Москва – Челябинск опрокинулись на бок в районе станции Бряндино Ульяновской области. Погибших нет, травмы получили 22 человека. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших четверо детей.

