Общество

Число пострадавших при сходе вагонов в Ульяновской области выросло до 35

Ведомости

При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали 35 человек. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Всего пострадало 35 человек, из них 18 госпитализированы в медучреждения Ульяновска и Димитровграда, остальным оказана амбулаторная помощь», – написал он в Telegram.

Русских добавил, что двое из пострадавших с сочетанными травмами (одновременное повреждение органов двух и более анатомических областей), остальные в состоянии легкой степени тяжести. Отдельно губернатор рассказал о состоянии детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное, есть небольшие ссадины и ушибы, госпитализаций нет.

Утром 3 апреля семь вагонов сошли с рельсов вблизи станции Бряндино Ульяновской области. В поезде было 415 пассажиров, обошлось без погибших. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что в поезде находились 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в региональном управлении МЧС России.

