Главная / Общество /

В Москве в выходные ожидается теплая погода

Ведомости

Теплая, но неустойчивая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие выходные, сообщили в Гидрометцентре. В субботу потеплеет до 17 градусов, к воскресенью в регион вернутся дожди.

В первый день выходных, 4 апреля, характер погоды будет определять западный ветер. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов в столице и до 12-17 градусов в Подмосковье. Местами возможен небольшой дождь.

5 апреля погода изменится. С приближением атмосферного фронта облаков станет больше. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, температура в Москве составит плюс 2–4 градуса, по области – 0–5. Днем станет заметно прохладнее: в столице воздух прогреется лишь до 7–9 градусов, в регионе – до 5-10 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают об усилении ветра. В воскресенье при северо-западном ветре местами порывы будут достигать 15 м/c.

Март 2026 г. вошел в первую десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Для Центральной России этот месяц стал абсолютно самым теплым за все время.

Новости СМИ2
