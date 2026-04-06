Средняя цена пасхального кулича снизилась на 2,2% за год
Средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России снизилась за год на 2,2% и составила 230 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».
В расчете использовался рецепт, включающий муку, молоко, яйца, сахар, сливочное масло, сухофрукты и ингредиенты для глазури. Основные компоненты в среднем стоят: 350 г муки – 19,7 руб., четыре яйца – 45,5 руб., 170 мл молока – 16,7 руб., 200 г сахара – 14 руб., 70 г сливочного масла – 80,1 руб., 100 г сухофруктов – примерно 54,7 руб.
2 апреля Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли сообщала, что набор продуктов для классического кулича на сливочном масле подешевел на 9% в годовом выражении. На начало апреля 2026 г. стоимость ингредиентов для его приготовления в расчете на шесть порций снизилась до 148 руб.
В 2026 г. православные христиане отмечают Пасху 12 апреля.